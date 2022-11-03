США призвали ФРГ не продавать Китаю контрольные пакеты компаний

Вашингтон убеждает Германию и другие страны Европы не позволять КНР приобретать контрольные пакеты в стратегически важных компаниях. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, администрация президента США Джо Байдена следует курсу бывшего главы государства Дональда Трампа и рекомендует западным лидерам внимательно относиться к инвестициям в стратегические секторы своих стран и уделять пристальное внимание Китаю, не допуская его до контролирующих функций.