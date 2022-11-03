Прибыль российской «дочки» зарубежного банка взлетела в четыре раза

Прибыль российского подразделения группы Raiffeisen Bank International (RBI) после вычета налогов по итогам января-сентября взлетела в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,4 миллиарда евро. Об этом говорится в отчете зарубежной финансовой организации.

Прибыль до налогообложения оказалась 1,8 миллиарда евро, рост также в четыре раза. В третьем квартале прибыль российского подразделения после налогообложения составила 790 миллионов евро, это на 48 процентов больше по сравнению со вторым кварталом этого года. При этом показатель третьего квартала превышает почти в шесть раз результаты за такой же период 2021 года.

Объем средств клиентов у российской «дочки» зарубежного банка на конец сентября был 25,4 миллиарда евро, что на 80 процентов выше, чем за аналогичный период прошлого года. При сравнении второго и третьих кварталов этого года средства клиентов снизились почти на 14 процентов. Портфель кредитов на отчетную дату оказался 13 миллиардов евро. Это на 16,6 процента больше показателя на конец сентября 2021 года.