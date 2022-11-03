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47 минут назад

Бывшая домработница Безоса подала на него в суд из-за дискриминации и переработок

Газета.Ru

Бывшая домработница основателя Amazon и одного из богатейших людей мира Джеффа Безоса Мерседес Ведаа подала на него в суд из-за расовой дискриминации со стороны его сотрудников и переработок в антисанитарных условиях без перерыва на отдых или питание. Об этом сообщает Bloomberg.

Экс-домработница основателя Amazon подала на него в суд из-за дискриминации
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В публикации подчеркивается, что в своем исковом заявлении Ведаа утверждает, что состояла в штате Amazon с сентября 2019 года, иногда работала от 10 до 14 часов в день, при этом курируя группу из пяти-шести домработниц.

По ее словам, у обслуживающего персонала не было место для отдыха и собственной уборной. Ведаа также подчеркнула, что один из менеджеров вел себя агрессивно и грубо в общении с ней, а его обращение с сотрудниками-латиноамериканцами отличалось, от того как он относился к белым работникам.

В публикации отмечается, что Ведаа была уволена после трех лет работы.

Агентство подчеркивает, что бывшая домработница Безоса в своем иске требует денежную компенсацию в качестве возмещения ущерба.

Компании,Джефф Безос,Amazon,
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