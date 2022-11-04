Маск начнет увольнение сотрудников Twitter с 4 ноября

По ее сведениям, некоторым сотрудникам были направлены электронные письма о скором начале сокращения штата компании. "Для того, чтобы направить Twitter на правильный путь, мы пройдем через сложный процесс сокращения нашей рабочей силы в мире, - приводит издание выдержку из письма. - Мы признаем, что это повлияет на некоторых лиц, которые внесли ценный вклад в Twitter, однако, к сожалению, такой шаг необходим для того, чтобы обеспечить успех в продвижении компании". Информации о масштабах сокращений не приводится.