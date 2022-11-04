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1 час назад

Ещё два киргизских банка приостановили обслуживание российских карт МИР

RT на русском

Киргизские банки «Бай Тушум» и «Оптима-банк» приостановили обслуживание российских карт МИР,.

Ещё два киргизских банка приостановили обслуживание карт "Мир"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление двух финансовых учреждений.

«Уважаемые клиенты, уведомляем вас о том, что «Бай Тушум» приостанавливает обслуживание банковских карт МИР. Приносим свои извинения за возможные неудобства», — говорится на сайте банка.

Аналогичное сообщение размещено и на сайте «Оптима-банка».

Вместе с этим оба финансовых учреждения не уточняют причины приостановки обслуживания карт.

21 сентября «Известия» писали, что ряд банков Вьетнама и Казахстана приостановили приём карт российской платёжной системы МИР.

Киргизский Банк Азии также приостановил обслуживание карт МИР.

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