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1 час назад

Число абонентов "Билайна" снизилось на 9,1% в третьем квартале

Газета.Ru

Абонентская база «ВымпелКома», работающего на российском рынке под брендом «Билайн», уменьшилась на 9,1%, до 46 млн клиентов по итогам третьего квартала 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление компании.

Число абонентов "Билайна" снизилось в третьем квартале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По итогам третьего квартала 2022 года абонентская база «ВымпелКома» (работает под брендом «Билайн») уменьшилась на 9,1%, до 46 млн. Общая выручка компании достигла 70,6 млрд рублей, что на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года», — говорится в материале.

В «ВымпелКоме» объяснили уменьшение клиентской базы по итогам третьего квартала «улучшением качества базы». В то же время компания может потерять третье место по количеству пользователей в России. Однако говорить об этом пока преждевременно из-за отсутствия информации о точной базе основного конкурента «ВымпелКома» — Tele2.

«До сих пор «ВымпелКом» сохранял третье место в России по числу абонентов, но его активно догонял «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2). По итогам 2021 года у этого оператора было 47,5 млн абонентов, тогда как у «ВымпелКома» — 49,4 млн. Данные за первый — третий кварталы «Т2 РТК Холдинг» не раскрывал», — сообщается в статье.

2 ноября нидерландский холдинг VEON начал конкурентный процесс продажи входящей в группе российской компании «Вымпелком». В настоящее время руководство холдинга изучает возможные варианты с поиском покупателей российских подразделений группы.

Компании,VEON Ltd.,Вымпелком,Tele2,
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