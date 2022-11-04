В Москве заработал магазин ушедшего из России бренда

Магазин обуви и спортивной одежды Nike заработал в Москве под новым названием NSP, сообщает газета «Известия».
Первый из магазинов открылся в торговом центре Outlet Village Белая Дача. Как рассказал один из продавцов, российская мультибрендовая сеть Sport Point выкупила Nike.
Ранее сообщалось, что компании Nike и Decathlon, официально объявившие об уходе из России и закрывшие свои оффлайн- и онлайн-магазины, продолжают торговать на российских маркетплейсах.
Как обратила внимание «Газета.Ru», на OZON доступны для покупки товары напрямую из верифицированных магазинов французской и американской компаний. На Wildberries можно купить напрямую только спортивные товары от Decathlon. В описании продавцов отображаются юридические адреса, совпадающие с адресами, по которому находятся представительства компаний в России.
В маркетплейсах не ответили на вопрос «Газеты.Ru», планируют ли бренды приостановить работу на их площадках. В пресс-службе OZON подтвердили, что товары Nike и Decathlon действительно представлены в продаже.