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1 час назад

Бывший магазин Nike открылся в Москве под названием NSP

Газета.Ru

Магазин обуви и спортивной одежды Nike заработал в Москве под новым названием NSP, сообщает газета «Известия».

В Москве заработал магазин ушедшего из России бренда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый из магазинов открылся в торговом центре Outlet Village Белая Дача. Как рассказал один из продавцов, российская мультибрендовая сеть Sport Point выкупила Nike.

Ранее сообщалось, что компании Nike и Decathlon, официально объявившие об уходе из России и закрывшие свои оффлайн- и онлайн-магазины, продолжают торговать на российских маркетплейсах.

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Как обратила внимание «Газета.Ru», на OZON доступны для покупки товары напрямую из верифицированных магазинов французской и американской компаний. На Wildberries можно купить напрямую только спортивные товары от Decathlon. В описании продавцов отображаются юридические адреса, совпадающие с адресами, по которому находятся представительства компаний в России.

В маркетплейсах не ответили на вопрос «Газеты.Ru», планируют ли бренды приостановить работу на их площадках. В пресс-службе OZON подтвердили, что товары Nike и Decathlon действительно представлены в продаже.

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