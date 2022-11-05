В индийских представительствах Twitter начались массовые увольнения

Руководство социальной сети Twitter санкционировало массовые увольнения сотрудников своих представительств в Индии. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на сообщение осведомленных источников.

Отмечается, что увольнения - это часть реструктуризации, которую проводит новый владелец Twitter - миллиардер Илон Маск (владеет $208 млрд, по данным Forbes). Сокращение персонала коснулось всех подразделений Twitter India, в том числе инженеров, сотрудников отделов маркетинга, коммуникаций, продаж. Уволили свыше 50% сотрудников компании в Индии.

В конце октября газета The New York Times со ссылкой на сообщение источников написала, что Илон Маск приказал начать увольнения сотрудников Twitter с 29 октября.