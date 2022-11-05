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5 ноября

В индийских представительствах Twitter начались массовые увольнения

Газета.Ru

Руководство социальной сети Twitter санкционировало массовые увольнения сотрудников своих представительств в Индии. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на сообщение осведомленных источников.

В индийских представительствах Twitter начались массовые увольнения
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что увольнения - это часть реструктуризации, которую проводит новый владелец Twitter - миллиардер Илон Маск (владеет $208 млрд, по данным Forbes). Сокращение персонала коснулось всех подразделений Twitter India, в том числе инженеров, сотрудников отделов маркетинга, коммуникаций, продаж. Уволили свыше 50% сотрудников компании в Индии.

В конце октября газета The New York Times со ссылкой на сообщение источников написала, что Илон Маск приказал начать увольнения сотрудников Twitter с 29 октября.

Ранее 5 октября телеканал NBC сообщил, что сотрудники компании Twitter, которые занимались борьбой с распространением ложной информации в одноименной социальной сети, попали под масштабное сокращение. Накануне новый владелец Twitter Маск заявил о падении прибыли соцсети. По словам Маска, доходы компании сильно упали из-за того, что активисты оказывают давление на рекламодателей, но в модерировании контента соцсети ничего не изменилось.

Компании,Илон Маск,
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