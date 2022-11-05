Москва обратилась с просьбой к Западу снять ограничительные меры с Россельхозбанка для облегчения экспорта российской сельхозпродукции. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Автор статьи уточнил, что РФ попросила западные государства «разрешить государственному кредитору Россельхозбанку восстановить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на санкции».

Просьба России обусловлена тем, что это позволит банку без проблем обрабатывать платежи за зерно и другие сельхозтовары.

Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время в ООН идет обсуждение этой инициативы с постпредами ЕС и другими сторонами.