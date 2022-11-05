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2 часа назад

Россия призвала отменить санкции против Россельхозбанка ради экспорта зерна

Илья Родин

Москва обратилась с просьбой к Западу снять ограничительные меры с Россельхозбанка для облегчения экспорта российской сельхозпродукции. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Автор статьи уточнил, что РФ попросила западные государства «разрешить государственному кредитору Россельхозбанку восстановить свои отношения с банками-корреспондентами, несмотря на санкции».

Просьба России обусловлена тем, что это позволит банку без проблем обрабатывать платежи за зерно и другие сельхозтовары.

Собеседник агентства подчеркнул, что в настоящее время в ООН идет обсуждение этой инициативы с постпредами ЕС и другими сторонами.

Напомним, что срок действия «Черноморской инициативы» истекает 19 ноября. Эксперты не исключают, что соглашение не будет возобновлено на фоне международной повестки.

Компании,Россельхозбанк,ООН,ЕС,
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