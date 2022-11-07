Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+19° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
1 час назад

СМИ: Zara и Pull&Bear вернутся в Россию весной 2023 года

Национальная Служба Новостейиещё 2

Бренды одежды Zara, Bershka, Pull&Bear и Stradivarius могут вернуться на российский рынок весной 2023 года. Об этом пишет РИА Новости.

Названы сроки возвращения в Россию брендов Zara и Pull&Bear
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Агентство напоминает, что владелец марок, испанская компания Inditex, продала свои подразделения в России ливанской группе Daher. Ожидается, что российские магазины одного из крупнейших в мире дистрибьюторов одежды откроются под новым названием New Fashion («Новая мода»), пишет РИА ФАН.

Как отмечают эксперты, в РФ будет представлена не вся коллекция одежды и аксессуаров Zara. Кроме того, из-за усложнившейся логистики и повышения стоимости материалов цены на продукцию бренда вырастут на 20-30% до конца следующего года.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что несколько сотен магазинов Zara под новым управлением начнут работу в РФ в начале весны, напоминает телеканал «360».

Компании,Виктор Евтухов,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители