Российскую долю «Нефтяной индустрии Сербии» могут выкупить

Власти Сербии рассматривают возможность выкупа контрольного пакета акций своей основной нефтяной компании NIS у российской «Газпромнефти», чтобы защитить себя от антироссийских санкций. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, сообщает Financial Times.
«Если бы против предприятий, принадлежащих России, были введены другие санкции, это стало бы для нас огромной проблемой. Нам все равно придется действовать . Мы должны обеспечить достаточное количество нефти и газа нашей стране», — сказал Вучич.
По его словам, Белград также готовит полдюжины других проектов по диверсификации источников энергии в стране, включая более тесное сотрудничество с Венгрией.
Президент заявил, что «это безумие», но после украинского кризиса и санкций ЕС «почти все изменилось».
«Вот почему мы торопимся», - объяснил Вучич.
В последние годы Сербия импортировала весь свой газ и до половины нефти из России.
В рамках санкций ЕС Хорватии будет запрещено транспортировать российскую нефть в Сербию, начиная с декабря. Это фактически остановит деятельность NIS, поскольку вся нефть поступает по хорватскому трубопроводу.
По словам трех источников Financial Times, знакомых с ситуацией, несколько групп, в том числе правительство Сербии и венгерская энергетическая компания MOL, рассматривали возможность покупки контрольного пакета акций у мажоритарного владельца «Газпром нефти», однако переговоры о продаже зашли в тупик. MOL отказалась от комментариев.
Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что ЕС хочет наказать Сербию за отказ присоединяться к санкциям против РФ. Об этом говорит решение Брюсселя об остановке поставок российской нефти через адриатический нефтепровод.