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2 часа назад

Российскую долю «Нефтяной индустрии Сербии» могут выкупить

Елена Прошина

Власти Сербии рассматривают возможность выкупа контрольного пакета акций своей основной нефтяной компании NIS у российской «Газпромнефти», чтобы защитить себя от антироссийских санкций. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, сообщает Financial Times.

Российскую долю «Нефтяной индустрии Сербии» могут выкупить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если бы против предприятий, принадлежащих России, были введены другие санкции, это стало бы для нас огромной проблемой. Нам все равно придется действовать . Мы должны обеспечить достаточное количество нефти и газа нашей стране», — сказал Вучич.

По его словам, Белград также готовит полдюжины других проектов по диверсификации источников энергии в стране, включая более тесное сотрудничество с Венгрией.

Президент заявил, что «это безумие», но после украинского кризиса и санкций ЕС «почти все изменилось».

«Вот почему мы торопимся», - объяснил Вучич.

В последние годы Сербия импортировала весь свой газ и до половины нефти из России.

В рамках санкций ЕС Хорватии будет запрещено транспортировать российскую нефть в Сербию, начиная с декабря. Это фактически остановит деятельность NIS, поскольку вся нефть поступает по хорватскому трубопроводу.

По словам трех источников Financial Times, знакомых с ситуацией, несколько групп, в том числе правительство Сербии и венгерская энергетическая компания MOL, рассматривали возможность покупки контрольного пакета акций у мажоритарного владельца «Газпром нефти», однако переговоры о продаже зашли в тупик. MOL отказалась от комментариев.

Ранее посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что ЕС хочет наказать Сербию за отказ присоединяться к санкциям против РФ. Об этом говорит решение Брюсселя об остановке поставок российской нефти через адриатический нефтепровод.

Компании,Александр Вучич,Газпромнефть,ЕС,
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