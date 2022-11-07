Стало известно о планах Meta массово сократить сотрудников

Корпорация Meta Platforms Inc. планирует начать полномасштабное сокращение персонала. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Фото: Depositphotos Depositphotos

"Meta Platforms планирует начать полномасштабные увольнения на этой неделе, согласно знакомым с ситуацией людям, которое может стать одним из крупнейших сокращений технологических рабочих мест в индустрии после стремительного роста во время пандемии", - говорится в материале.

По данным собеседников издания, речь идет о тысячах сотрудников, которые могут попасть под увольнения, о которых будет объявлено 9 ноября. В материале отмечается, что в Meta отказались комментировать информацию о сокращении. Ранее глава Meta Марк Цукерберг объявил, что компания Meta Platforms Inc. заморозит прием новых сотрудников и сократит бюджеты большинства команд.