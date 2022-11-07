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1 час назад

WSJ: Meta Platforms планирует сократить тысячи сотрудников

Газета.Ruиещё 1

Корпорация Meta Platforms Inc. планирует начать полномасштабное сокращение персонала. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Стало известно о планах Meta массово сократить сотрудников
Фото: DepositphotosDepositphotos

"Meta Platforms планирует начать полномасштабные увольнения на этой неделе, согласно знакомым с ситуацией людям, которое может стать одним из крупнейших сокращений технологических рабочих мест в индустрии после стремительного роста во время пандемии", - говорится в материале.

По данным собеседников издания, речь идет о тысячах сотрудников, которые могут попасть под увольнения, о которых будет объявлено 9 ноября. В материале отмечается, что в Meta отказались комментировать информацию о сокращении. Ранее глава Meta Марк Цукерберг объявил, что компания Meta Platforms Inc. заморозит прием новых сотрудников и сократит бюджеты большинства команд.

До этого сообщалось, что Цукерберг за последние 12 месяцев потерял больше половины своего личного состояния и выбыл из топ-10 в списке богатейших людей США по версии журнала Forbes.

Компании,Марк Цукерберг,
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