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1 час назад

Маск рассказал, в чем заключается миссия Twitter

Елена Прошина

Американский предприниматель Илон Маск, который недавно приобрел социальную сеть Twitter, заявил, что она должна стать самым достоверным источником информации о событиях в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

Маск рассказал, в чем заключается миссия Twitter
Фото: ТАССТАСС

«Twitter безоговорочно должен стать самым точным источником информации о мире», — отметил он и добавил, что именно в этом и будет состоять новая миссия Twitter.

Илон Маск в конце октября окончательно закрыл сделку по приобретению Twitter. Покупка обошлась ему в 44 миллиарда долларов. Он считает нужным либерализовать редакционную политику Twitter, так как социальная сеть в последнее время подверглась жесткой критике за цензурирование. Кроме того, Маск намерен создать совет модерации контента, однако до момента его полноценной работы не собирается принимать глобальных решений касательно редакционной политики и восстановления заблокированных аккаунтов.

Ранее Илон Маск пообещал пользователям Twitter добавить возможность писать длинные тексты. Сейчас у публикаций в социальной сети есть ограничения по количеству символов.

«Twitter скоро добавит возможность прикрепления к твитам длинных текстов», — сообщил Маск и добавил, что эта мера покончит с практикой «скриншотов блокнота».

Сейчас пользователи Twitter могут публиковать сообщения длиной не более 280 символов. Для обхода этого ограничения некоторые пользователи прикрепляют к посту картинки с текстом.

Компании,Илон Маск,
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