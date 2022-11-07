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17 минут назад

Ряд косметических брендов возобновят поставки в Россию

Мария Иванова

В Минпромторге заявили, что французские бренды косметики Lancome и Yves Saint Laurent, а также итальянский Giorgio Armani решили возобновить поставки в Россию. Об этом рассказало РИА Новости.

Ряд косметических брендов возобновят поставки в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также о планах вернуться на российский рынок Минпромторгу сообщили Redken и Kerastase (как и Lancome, оба бренда принадлежат французской L’Oreal).

Минпромторг запретил параллельный импорт продукции всех пяти брендов.

«Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию», - подчеркнули чиновники.

Запрет вступит в силу лишь через три месяца, поэтому бизнес, закупивший продукцию брендов для параллельного импорта, успеет ввезти ее в Россию.

В марте в L’Oreal решили приостановить работу своего ритейла в России, а также остановить инвестиции в рекламу и производство. Продажи продукции L’Oreal через собственные интернет-магазины компании были приостановлены.

При этом завод компании в Калужской области, где производят краску для волос, шампуни и средства личной гигиены, продолжил работу.

О решении закрыть магазины в России также объявляли в компании Estee Lauder, которой принадлежат бренды MAC, Clinique и Bobbi Brown.

Компании,Минпромторг,
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