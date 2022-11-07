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1 час назад

X5 Group увеличила импорт вина более чем на 30% за девять месяцев

Газета.Ru

Управляющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток» X5 Group в период с января по сентябрь 2022 года нарастила импорт вина более чем на 30%, что позволило ей занять первое место среди импортеров. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на полученные данные.

X5 Group стала крупнейшим импортером алкоголя в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

X5 Group за девять месяцев увеличила импорт вина на 31% год к году, до 21,6 млн л, что позволило обойти крупных профильных игроков. Объем ввоза всех спиртных напитков группой превысил 24 млн л. При этом в самой X5 заявили, что рост поставок произошел из-за расширения ассортимента и географии импорта.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что группа смогла расширить ассортимент благодаря уходу западных игроков с российского рынка. При этом некоторые участники рынка указали, что компания смогла сохранить поставки как из Старого Света, так и нарастила импорт из Нового Света.

Аналитики посчитали, что сейчас продолжится перераспределение объемов поставок в сторону более крупных игроков. Кроме того, продолжится работа в плане поставок по параллельному импорту таких брендов как Johnnie Walker, Jagermeister, Jack Daniel's, Jim Beam. Однако некоторые эксперты сомневаются, что можно найти поставщиков, которые будут готовы поставлять продукцию в Россию.

12 октября РБК, ссылаясь на заявление главы новозеландского МИДа Нанайя Махуты писал, что Новая Зеландия решила запретить поставки вина в Россию, причем 90% импорта приходилось на популярный у россиян сорт совиньон блан.

Компании,Коммерсант,
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