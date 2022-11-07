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2 часа назад

STT: Финляндия не планирует отказываться от российского ядерного топлива

Газета.Ru

Энергетическая компания Fortum, владелец финской АЭС «Ловииса», продолжает использовать ядерное топливо, импортируемое из России, и не планирует отказываться от него в ближайшее время, сообщает финское агентство STT.

Финляндия продолжит использовать российское ядерное топливо
Фото: Газета.ruГазета.ru

Как заявил представитель Fortum Матти Каттайнен, у компании есть действующий контракт, в рамках которого она работает.

В Fortum не стали комментировать, планирует ли компания выходить из российского бизнеса и в какие сроки это может произойти, передает STT.

Поставщиком топлива является компания ТВЭЛ, дочернее предприятие корпорации «Росатом». Контракт с Россией действует до окончания действующих лицензий АЭС «Ловииса»: у первого блока — до 2027 года, у второго — до 2030 года.

Ранее сообщалось, что Fortum решила продать свои активы в России, оценив их в €5 млрд.

Компании,ТВЭЛ,Росатом,
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