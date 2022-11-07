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3 часа назад

"Ведомости": онлайн-магазины подали к сети PickPoint иски на сумму более 320 млн рублей

ТАССиещё 2

"Купишуз" (Lamоda) и еще несколько контрагентов, включая "Есолюшнс", "Иль де ботэ" и "Техпорт", подали иски к сети автоматизированных пунктов выдачи PickPoint на общую сумму более 320 млн рублей. По словам представителя сервиса, компания столкнулась с проблемами из-за иностранного акционера, сообщают в понедельник "Ведомости".

Онлайн-магазины подали иски к сети PickPoint
Фото: WikimediaWikimedia

По данным издания, "Купишуз" 31 октября обратилось с иском на сумму более 262 млн рублей. В суд также обратились развивавшая интернет-магазин одежды и аксессуаров Bonprix компания "Есолюшнс", "Иль де ботэ", онлайн-магазин бытовой техники "Техпорт" и другие. Все опрошенные истцы отказались от комментариев "Ведомостям".

Представитель одного из основных партнеров сети пунктов выдачи заказов - магазина "Леонардо" - сообщил газете, что задолженность перед компанией тоже была, но сейчас долг погашен на три четверти и ретейлер продолжает сотрудничество с PickPoint.

По словам представителя PickPoint, основным акционером компании является иностранное юридическое лицо, у которого возникают проблемы с финансированием бизнеса в России из-за санкционного режима. Представитель сервиса добавил, что PickPoint ведет активный диалог со своими партнерами и продолжает оказывать услуги ретейлерам, возобновившим свою деятельность в России.

"Сейчас мы проводим реструктуризацию бизнеса и надеемся решить проблему до конца года", - сказал он "Ведомостям".

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