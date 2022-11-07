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2 часа назад

Названы сроки закрытия магазинов Marks & Spencer в России

Алиса Селезнёва

Британский производитель одежды Marks & Spencer, ранее объявивший об уходе из России, закроет свои магазины до Нового года. Об этом со ссылкой на сотрудников компании пишет РИА Новости.

В Marks & Spencer определились со сроками закрытия магазинов в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в Marks & Spencer объявили о приостановке деятельности в России на фоне спецоперации на Украине, а затем приняли решении полностью уйти с российского рынка. У ретейлера насчитывается 48 магазинов в России и 1200 сотрудников. Объем продаж магазинов бренда в России и на Украине с января 2021 года и до закрытия составил £102,5 млн.

На российском сайте компании размещено объявление, согласно которому интернет-магазин прекратил свою работу 30 сентября. А сотрудники сети сообщили, что все розничные магазины будут закрыты до Нового года.

«Магазины будут закрыты до Нового года точно, конкретную дату мы не знаем, но не позже», - пояснил сотрудник торговой точки Marks & Spencer в одном из московских торговых центров.

В другом магазине также подтвердили эту информацию, отметив, что поставок вещей бренда сейчас нет, а выложенные в торговый зал новые коллекции – «это старый завоз, хранящийся на складах».

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