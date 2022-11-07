Финляндия продолжит использовать российское ядерное топливо

Финская энергетическая компания Fortum продолжает использовать российское ядерное топливо и не планирует от него отказываться в ближайшее время. Об этом со ссылкой на представителя Fortum Матти Каттайнена пишет агентство STT.

Fortum подписала соглашение с российским поставщиком - дочерней «Росатому» компанией ТВЭЛ, которое действует до истечения срока действия действующих лицензий на эксплуатацию реакторов Loviisa. При этом контракт заключен на срок до восьми лет.

По словам представителя Fortum Матти Каттайнена, компания пока не намерена отказываться от своих обязательств по контракту.

«У нас есть действующий контракт, в рамках которого мы работаем», - заметил он.