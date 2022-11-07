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1 час назад

Финляндия сделала неожиданное заявление по использованию российского ядерного топлива

Алиса Селезнёва

Финская энергетическая компания Fortum продолжает использовать российское ядерное топливо и не планирует от него отказываться в ближайшее время. Об этом со ссылкой на представителя Fortum Матти Каттайнена пишет агентство STT.

Финляндия продолжит использовать российское ядерное топливо
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Fortum подписала соглашение с российским поставщиком - дочерней «Росатому» компанией ТВЭЛ, которое действует до истечения срока действия действующих лицензий на эксплуатацию реакторов Loviisa. При этом контракт заключен на срок до восьми лет.

По словам представителя Fortum Матти Каттайнена, компания пока не намерена отказываться от своих обязательств по контракту.

«У нас есть действующий контракт, в рамках которого мы работаем», - заметил он.

Ранее Финляндия разорвала контракт с «РАОС», дочерней компанией российского государственного концерна «Росатом», по строительству АЭС «Ханхикиви-1». По подсчетам издания Talouselämä, из-за этого налогоплательщики лишились более ста миллионов евро. АЭС «Ханхикиви-1» могла поставлять около 10% необходимого Финляндии электричества.

Компании,ТВЭЛ,Росатом,
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