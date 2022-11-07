Puma пошла на хитрость ради продажи своих товаров в России

Компания Puma, официально приостановившая работу в РФ в марте, начала внедрять своих сотрудников в мультибрендовые магазины, чтобы те продвигали продукцию бренда. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Так, сотрудники компании по договоренности устраиваются в российские магазины под видом консультантов. Их цель — продавать свою продукцию. При этом зарплату по-прежнему платит Puma, но меньше, так как на смену выходит по два-три человека, которых меняют каждый день.

Уточняется, что представители компании мониторят, какой продукции не хватает и оперативно дозаказывают необходимое. Однако сотрудники таких магазинов не рады новым работникам и устраивают им дедовщину, отправляя работать на склады. В зал их зовут только в крайних случаях.

По словам самих сотрудников Puma, оригинальные точки бренда точно вернутся в Россию как только это позволит сделать политическая ситуация.