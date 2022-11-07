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1 час назад

Mash: Puma пошла на хитрость ради продажи своих товаров в России

Елена Прошина

Компания Puma, официально приостановившая работу в РФ в марте, начала внедрять своих сотрудников в мультибрендовые магазины, чтобы те продвигали продукцию бренда. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Puma пошла на хитрость ради продажи своих товаров в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, сотрудники компании по договоренности устраиваются в российские магазины под видом консультантов. Их цель — продавать свою продукцию. При этом зарплату по-прежнему платит Puma, но меньше, так как на смену выходит по два-три человека, которых меняют каждый день.

Уточняется, что представители компании мониторят, какой продукции не хватает и оперативно дозаказывают необходимое. Однако сотрудники таких магазинов не рады новым работникам и устраивают им дедовщину, отправляя работать на склады. В зал их зовут только в крайних случаях.

По словам самих сотрудников Puma, оригинальные точки бренда точно вернутся в Россию как только это позволит сделать политическая ситуация.

Ранее сообщалось, что магазины британского производителя одежды Marks & Spencer закроются в России до Нового года. До этого бренд сообщил о готовности полностью уйти с российского рынка. У ретейлера насчитывается 48 магазинов в России и 1200 сотрудников. Объем продаж магазинов в России и на Украине с января 2021 года и до закрытия составил 102,5 млн фунтов стерлингов.

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