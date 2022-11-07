В России создали ликер на замену Jagermeister

Ликеро-водочный завод «Кристалл» начал поставки в торговые сети травяных ликеров под марками Alter Heiler и Konig Heiler. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

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В пресс-службе подчеркнули, что ликеры производятся на основе собственных рецептурных разработок. По органолептическим свойствам они способны заменить немецкий Jagermeister.

Напитки в настоящее время разливаются в емкости объемом 0,5 и 0,25 литра. В 2023 году планируется расширить линейку форматами 0,1 и 0,7 литра, а также выпускать биттеры в литровых бутылках, добавили представители завода.

Учредитель «Кристалла» Павел Победкин уточнил, что эксперты завода начали разработки биттеров в 2019 году. Вывод продукта на рынок был отложен из-за пандемии коронавируса.

Предприниматель отметил, что «годовой объем выпуска новой продукции прогнозируется на уровне 300-360 тысяч дал».