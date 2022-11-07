Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
57 минут назад

Калужский алкогольный завод вывел на российский рынок ликер на замену Jagermeister

Илья Родин

Ликеро-водочный завод «Кристалл» начал поставки в торговые сети травяных ликеров под марками Alter Heiler и Konig Heiler. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

В России создали ликер на замену Jagermeister
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе подчеркнули, что ликеры производятся на основе собственных рецептурных разработок. По органолептическим свойствам они способны заменить немецкий Jagermeister.

СМИ: Jagermeister уходит из России

Напитки в настоящее время разливаются в емкости объемом 0,5 и 0,25 литра. В 2023 году планируется расширить линейку форматами 0,1 и 0,7 литра, а также выпускать биттеры в литровых бутылках, добавили представители завода.

Учредитель «Кристалла» Павел Победкин уточнил, что эксперты завода начали разработки биттеров в 2019 году. Вывод продукта на рынок был отложен из-за пандемии коронавируса.

Предприниматель отметил, что «годовой объем выпуска новой продукции прогнозируется на уровне 300-360 тысяч дал».

Ранее сообщалось, что производитель крепкого ликера Jagermeister принял решение уйти с российского рынка.

Компании,САО Кристалл,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители