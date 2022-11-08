Работодатели отказываются выплачивать новогодние премии

В этом году от новогодних премий сотрудникам отказались в два раза больше работодателей, чем в прошлом. Эксперты связывают это с урезанием бюджетов.

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63% руководителей заявили, что в этом году не будут выплачивать новогодние премии своим подчинённым. В прошлом году таких было лишь 35%, свидетельствует опрос сервисов Работа.ру и «Сберподбор». Опрос проводился в сентябре, в нём приняли участие более тысячи работодателей.

«В этом году меньшее количество работодателей готовы выплачивать новогодние премии сотрудникам, так как многие столкнулись с оптимизацией или урезанием бюджетов в 2022 году», — рассказали РБК в Работа.ру.

Из 37% работодателей, которые планируют выдать новогодние премии, 21% рассчитывают поздравить всех сотрудников, а 16% дадут премии лишь некоторым. Денежные премии чаще выбирают компании из сферы производства и агропрома, а также торговли.

Размер премии будет зависеть от результатов работника, ответила половина работодателей. Каждый пятый выплатит премию в размере 10% от зарплаты, а каждый десятый — «13-ю зарплату».