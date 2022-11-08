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1 час назад

Альфа-банк опроверг информацию о сбое в работе мобильного приложения

ТАССиещё 2

Общего сбоя в работе мобильного приложения и веб-версии сайта Альфа-банка нет. Трудности со входом в приложение могут возникнуть у отдельных клиентов за границей, в банке советуют клиентам пользоваться VPN сервисом, подключив российский IP-адрес, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

«Альфа-банк» объяснил проблемы в работе мобильного приложения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сбоя нет. Из-за технических работ у единичных клиентов временно не получается войти в приложение, если они за границей. Мы рекомендуем зайти позже еще раз либо зайти через VPN, подключив российский IP-адрес", - говорится в сообщении банка.

Ранее клиенты банка из разных российских регионов, а также из ближнего зарубежья жаловались на перебои в работе приложений Альфа-банка и веб-версии сайта банка. Такие перебои наблюдались в течение последних двух суток.

Компании,Альфа-банк,
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