«Альфа-банк» объяснил проблемы в работе мобильного приложения

Общего сбоя в работе мобильного приложения и веб-версии сайта Альфа-банка нет. Трудности со входом в приложение могут возникнуть у отдельных клиентов за границей, в банке советуют клиентам пользоваться VPN сервисом, подключив российский IP-адрес, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
"Сбоя нет. Из-за технических работ у единичных клиентов временно не получается войти в приложение, если они за границей. Мы рекомендуем зайти позже еще раз либо зайти через VPN, подключив российский IP-адрес", - говорится в сообщении банка.
Ранее клиенты банка из разных российских регионов, а также из ближнего зарубежья жаловались на перебои в работе приложений Альфа-банка и веб-версии сайта банка. Такие перебои наблюдались в течение последних двух суток.