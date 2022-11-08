Онлайн-ретейлер Wildberries запустил новый сервис проверки товаров, теперь прошедшая проверку продукция отмечается специальным знаком. Об этом говорится в сообщении компании.

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"Wildberries запустил дополнительную верификацию товаров на онлайн-площадке: прошедшая проверку продукция отмечается специальным знаком", - отмечается в сообщении.

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Как пояснили в компании, в первую очередь дополнительную проверку проходят такие социально значимые товары, как продукты питания, детская продукция, косметика, одежда и другие.

Чтобы провести процедуру верификации своей продукции, предпринимателям необходимо в карточках товара внести информацию о наличии и сроке действия сертификата или декларации о соответствии. Проверка документов осуществляется через сервисы Росаккредитации онлайн и в автоматическом режиме. После подтверждения документов в карточке товара появляется отметка "Подтвержден сертификат/ декларация".

"Мы в Wildberries уделяем значительное внимание вопросам безопасности покупок. Дополнительная проверка документов на продукцию - еще один важный шаг в этом направлении", - рассказали в пресс-службе Wildberries.

Как отметил заместитель руководителя Росаккредитации Александр Соловьев, слова которого приводятся в сообщении, в Wildberries активно включились в процесс проверки товаров в интернете. В планах до конца года проверить не менее 25 млн товаров.

"Благодаря сервису Росаккредитации и участию крупных торговых площадок, контрафакта при продаже на маркетплейсах становится меньше", - подчеркнул он.