В России назвали попадающие под санкции иностранные компании

Правительством утвержден список иностранных компаний, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры в области военно-технического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

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«В перечень включены 74 организации из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и США. С компаниями из этого списка запрещены сделки в области военно-технического сотрудничества», - говорится в заявлении правительства.

В пресс-службе кабмина отметили, что постановление подготовлено в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Западные страны после начала специальной операции на Украине усилили санкционное давление на Россию. В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены крупнейшие российские кредитные организации.