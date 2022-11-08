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1 час назад

В России назвали попадающие под санкции иностранные компании

Алиса Селезнёва

Правительством утвержден список иностранных компаний, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры в области военно-технического сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В России назвали попадающие под санкции иностранные компании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В перечень включены 74 организации из Болгарии, Великобритании, Германии, Канады, Литвы, Словакии, Польши, Чехии, Черногории, Эстонии и США. С компаниями из этого списка запрещены сделки в области военно-технического сотрудничества», - говорится в заявлении правительства.

В пресс-службе кабмина отметили, что постановление подготовлено в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Западные страны после начала специальной операции на Украине усилили санкционное давление на Россию. В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России на сумму около 300 миллиардов долларов. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT были отключены крупнейшие российские кредитные организации.

Россия в ответ расширила список недружественных стран до 48 субъектов. Президент также поручил ввести контрсанкции против стран и юрлиц, которые допустили «недружественные действия». В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что в ответ Россия уходит от «абсолютно рыночной промышленной политики».

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