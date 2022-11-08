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5 часов назад

Disney закрывает свой офис в России

Чемпионат.com

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что Disney начала закрывать российский офис своего киноподразделения. Отмечатся, что большинство сотрудников в офисе в Москве уже уволены.

Disney закрывает свой офис в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Оставшихся работников перенаправят в главный российский офис Disney, чтобы они успели закончить всю работу перед полной остановкой деятельности в стране. По информации издания, почти вся коммуникация с контрагентами в СНГ идет напрямую через американский офис Disney.

Disney приостановила свою деятельность в России в марте, а в октябре перестал работать русскоязычный сайт компании: при переходе на него перекидывает на американский сайт Disney. Ранее Disney также перестала продлевать лицензии на свой контент российским стриминговым сервисам.

Компании,Walt Disney,
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