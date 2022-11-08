Disney закрывает свой офис в России

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что Disney начала закрывать российский офис своего киноподразделения. Отмечатся, что большинство сотрудников в офисе в Москве уже уволены.

Оставшихся работников перенаправят в главный российский офис Disney, чтобы они успели закончить всю работу перед полной остановкой деятельности в стране. По информации издания, почти вся коммуникация с контрагентами в СНГ идет напрямую через американский офис Disney.