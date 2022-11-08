ФРГ провела переговоры с Wintershall о добыче газа в России

Правительство ФРГ ведет переговоры с немецкой нефтегазовой компанией Wintershall Dea после сообщений СМИ о том, что добыча российского газового конденсата компанией, помимо прочего, может перерабатываться в реактивное топливо для применения в ходе специальной военной операции РФ на Украине. Об этом информирует Reuters со ссылкой на представителя немецкого кабмина.

Фото: Wintershall.com Wintershall.com

Представитель правительства Германии отказался комментировать эти сообщения, указав лишь на то, что Берлин поддерживает Киев.

«Обвинение в том, что конденсат из Ачимовского месторождения, в добыче которого участвует Wintershall Dea, используется прямо или, возможно, даже косвенно для ведения агрессивной войны, является нечестным и несостоятельным», — приводит РБК слова исполнительного директора Wintershall Марио Мерены.

В конце октября сообщалось, что Wintershall Dea изучает юридическую возможность деконсолидации своих активов в России от международного бизнеса.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.