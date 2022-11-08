Disney закрывает свой офис в России

Компания Disney намерена закрыть российский офис своего кинопрокатного подразделения. Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

По сведениям издания, большинство сотрудников кинопрокатного отдела в Москве уже уволены. Оставшиеся работники переедут в главный российский офис Disney в БЦ Lotte Plaza. Отмечается, что там они завершат необходимую работу перед полной остановкой деятельности компании в России.

Как уточняется, в настоящий момент почти вся коммуникация с контрагентами в СНГ идет напрямую через американский офис Disney.

Напомним, о временной остановке проката своих фильмов в России Disney объявила в марте этого года. В октябре перестал работать русскоязычный сайт компании – посетители автоматические попадали на официальные сайт студии.