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3 часа назад

Disney закроет офис кинопрокатного подразделения в РФ

Елена Прошина

Компания Disney намерена закрыть российский офис своего кинопрокатного подразделения. Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Disney закрывает свой офис в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По сведениям издания, большинство сотрудников кинопрокатного отдела в Москве уже уволены. Оставшиеся работники переедут в главный российский офис Disney в БЦ Lotte Plaza. Отмечается, что там они завершат необходимую работу перед полной остановкой деятельности компании в России.

Как уточняется, в настоящий момент почти вся коммуникация с контрагентами в СНГ идет напрямую через американский офис Disney.

Напомним, о временной остановке проката своих фильмов в России Disney объявила в марте этого года. В октябре перестал работать русскоязычный сайт компании – посетители автоматические попадали на официальные сайт студии.

Ранее сообщалось, что Sony Pictures в РФ перешла под контроль российского топ-менеджмента, после чего смена название на «Контент-клуб». Сообщается, что новая компания планирует заниматься кинодистрибуторской деятельностью и инвестировать в российское кино.

Компании,Walt Disney,
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