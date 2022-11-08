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1 час назад

Zara и Bershka вернутся в Россию под новыми названиями

Елена Прошина

Группа компаний Daher собирается открыть в России магазины брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Stradivarius и других под собственными брендами. Об этом в своем Telegram-канале сообщают «Известия».

В данный момент ливанская группа компаний Daher занимается покупкой российского бизнеса испанского холдинга Inditex, который является владельцем крупных сетей магазинов в сфере торговли одеждой.

В России решили закрыть часть магазинов Reserved и Cropp

Компании достигли первоначального соглашения и ожидают одобрения правительства России о передаче бизнеса.

«Эта сделка позволит сохранить значительное число рабочих мест, созданных Inditex в России, поскольку она включает передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами», – рассказали в Inditex.

При этом представители ретейлера подчеркнули, что после передачи Daher бренды откроются в России под другими торговыми марками.

Ранее в Россию вернулся крупнейший мировой бренд электроники.

Компании,Правительство РФ,
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