Zara и Bershka вернутся в Россию под новыми названиями

Группа компаний Daher собирается открыть в России магазины брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Stradivarius и других под собственными брендами. Об этом в своем Telegram-канале сообщают «Известия».

В данный момент ливанская группа компаний Daher занимается покупкой российского бизнеса испанского холдинга Inditex, который является владельцем крупных сетей магазинов в сфере торговли одеждой.

Компании достигли первоначального соглашения и ожидают одобрения правительства России о передаче бизнеса.

«Эта сделка позволит сохранить значительное число рабочих мест, созданных Inditex в России, поскольку она включает передачу большинства договоров аренды, связанных с магазинами», – рассказали в Inditex.

При этом представители ретейлера подчеркнули, что после передачи Daher бренды откроются в России под другими торговыми марками.