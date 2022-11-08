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38 минут назад

Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой рекламы

Lenta.ru

Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой рекламы, принятый в первом чтении, говорится в сообщении в Telegram-канале ГД.

Госдума отклонила законопроект об операторе цифровой рекламы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин уточнил, что вопрос обсуждался «достаточно подробно на Совете Государственной Думы».

«По мнению всех фракций, законопроект должен быть отклонен», — заявил он.

По данным РИА Новости, в заключении профильного комитета Госдумы по экономической политике отмечается, что инициатива вызвала большое количество замечаний от органов власти и бизнеса, которые влияли на редакцию законопроекта, принятого в первом чтении 15 июля.

Законопроект был внесен в ГД в начале июля. Документ предполагал создание структуры, которая будет отвечать за «информационный ресурс размещения информации» и предоставлять к нему доступ. При этом такая компания сама могла бы владеть рекламными конструкциями и зарабатывать на размещении объявлений на них.

Компании,Вячеслав Володин,Госдума,
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