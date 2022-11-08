Госдума отклонила законопроект об операторе цифровой рекламы

По данным РИА Новости , в заключении профильного комитета Госдумы по экономической политике отмечается, что инициатива вызвала большое количество замечаний от органов власти и бизнеса, которые влияли на редакцию законопроекта, принятого в первом чтении 15 июля.

Законопроект был внесен в ГД в начале июля. Документ предполагал создание структуры, которая будет отвечать за «информационный ресурс размещения информации» и предоставлять к нему доступ. При этом такая компания сама могла бы владеть рекламными конструкциями и зарабатывать на размещении объявлений на них.