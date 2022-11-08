Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 60.98EUR 60.82
Войти в почту
3 часа назад

Московский индустриальный банк присоединят к Промсвязьбанку

Елена Прошина

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присоединении «Московского индустриального банка» к Промсвязьбанку. Соответствующий документ появился на интернет-портале правовой информации.

Московский индустриальный банк присоединят к Промсвязьбанку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно тексту распоряжения, в казну России перейдут 100% обыкновенных акций Минбанка. Операцию по передаче активов по рыночной стоимости в один рубль за счет уменьшения на эту сумму имущественного взноса РФ организует Агентство страхования вкладов.

Затем власти России внесут акции Минбанка в качестве вклада в уставный капитал Промсвязьбанка по той же цене.

Компании,Михаил Мишустин,Московский индустриальный банк,Промсвязьбанк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители