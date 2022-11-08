Московский индустриальный банк присоединят к Промсвязьбанку

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о присоединении «Московского индустриального банка» к Промсвязьбанку. Соответствующий документ появился на интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту распоряжения, в казну России перейдут 100% обыкновенных акций Минбанка. Операцию по передаче активов по рыночной стоимости в один рубль за счет уменьшения на эту сумму имущественного взноса РФ организует Агентство страхования вкладов.
Затем власти России внесут акции Минбанка в качестве вклада в уставный капитал Промсвязьбанка по той же цене.