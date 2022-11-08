Новым гендиректором Adidas назначен бывший CEO Puma

Бывший главный исполнительный директор Puma Бьорн Гульден займет руководящую должность в Adidas AG. Об этом пишет WWD.

57-летний специалист приступит к исполнению своих обязанностей в конкурирующем спортивном бренде с 1 января 2023 года и заменит на посту генерального директора Каспера Рорстеда. Бьорн Гульден также будет работать в качестве члена исполнительного совета Adidas.

Ранее спортивный бренд Puma подтвердил, что Гульден не будет продлевать свой контракт с компанией, и объявил о назначении нового генерального директора.

Бьорн Гульден уже работал в Adidas с 1992 по 1999 год. Он занимал должность старшего вице-президента по одежде и аксессуарам.

Гульден также работал на руководящих должностях в обувном бренде Deichmann, ювелирном бренде Pandora, бренде одежды Helly Hansen и других.