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1 час назад

Роспотребнадзор решил отозвать иск к Bosch

Елена Прошина

Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) и Роспотребнадзор планируют отозвать иск к немецкой компании Bosch. Это связано с тем, что корпорация предоставила таможенные документы о возобновлении импорта. Об этом пишет газета «Известия».

Роспотребнадзор решил отозвать иск к Bosch
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее сообщалось, что ОПИ подала иск к Bosch из-за нарушения прав потребителей. Претензия основывалась на сообщении о приостановке компанией импорта в РФ, при этом она несла юридические обязанности перед потребителями, включая гарантийные обязательства.

«В ходе рассмотрения иска ОПИ и Роспотребнадзора были получены достоверные доказательства продолжения работы Bosch в России. В настоящее время дочерними компаниями концерна возобновлен импорт товаров и запчастей, необходимых для выполнения требований потребителей о ремонте и замене, продолжена работа российского офиса», — заявил глава ОПИ, зампред общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

По его мнению, компания могла возобновить импорт из-за репутационных потерь и значимости для нее российского рынка. Павлов также добавил, что сейчас немецкий производитель продолжает реализовывать свои товары в российских магазинах, хоть и повысил на них цену.

Ранее сообщалось, что компания Bosch решила продать свои заводы в России и уже активно ищет покупателей.

Компании,Олег Павлов,Роспотребнадзор,
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