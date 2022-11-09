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24 минуты назад

«Укрнафта»: центральный офис заблокирован вооруженными людьми

Никита Бородкин

В национализированной украинскими властями нефтедобывающей компании «Укрнафта» заявили, что центральный офис компании заблокирован вооруженными людьми с вечера вторника, 8 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

«Укрнафта»: центральный офис заблокирован вооруженными людьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам народного депутата Александра Дубинского, накануне в офис пришли сотрудники Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности вместе со спецназом — все они остаются в здании до сих пор. По его мнению, силовики обеспечивают возможность новым руководителям взять контроль над операционной деятельностью «Укрнафта».

Напомним, что 6 ноября власти Украины решили национализировать стратегически значимые предприятия страны — «Укрнафту», «Укртатнафту», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор». Предприятия связаны с местными олигархами Игорем Коломойским, Константином Жеваго, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным.

Акции предприятий будут принудительно отчуждены в собственность государства — их спишут со счетов частных лиц. Согласно украинским законам, компенсация за имущество, отчужденное во время военного положения, проходит с последующим полным возмещением его стоимости.

По информации СМИ, 42% акций «Укрнафты» принадлежат компаниям Коломойского, а 50% + 1 акция через компанию «Нафтогаз» находятся у властей Украины.

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