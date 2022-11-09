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2 часа назад

Meta* сократит 11 тыс. сотрудников

ТАСС

Компания Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram) в рамках массового сокращения кадров уволит порядка 13% сотрудников, то есть более 11 тыс. человек. Об этом говорится в письме главы корпорации Марка Цукерберга, которое было опубликовано в среду на сайте компании.

Цукерберг уволил из Meta* 11 тысяч сотрудников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Я принял решение сократить размер нашей команды примерно на 13% и уволить более 11 тыс. наших талантливых сотрудников", - говорится в письме.

Отмечается, что компания также продлила запрет на трудоустройство новых сотрудников до первого квартала 2023 года.

В письме Цукерберг подчеркнул, что берет на себя ответственность за это решение и подтолкнувшие к нему причины. Одной из них названы неверные инвестиции во время пандемии COVID-19.

В сообщении говорится и о других мерах по сокращению расходов компании. Так, корпорация приняла решение сократить площадь офисов и делить рабочие столы между сотрудниками, которые зачастую работают удаленно.

Летом Марк Цукерберг анонсировал планы по сокращению персонала. Это стало следствием жестких условий на рынке из-за уменьшения бюджетов рекламодателей, а также роста популярности других соцсетей, особенно китайской TikTok. В конце сентября компания прекратила найм новых сотрудников и начала работу по минимизации расходов.

* компания Meta признана в России экстремистской и запрещена

Компании,Марк Цукерберг,
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