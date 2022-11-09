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28 минут назад

АФК «Система» может купить российские активы IKEA

Илья Родин

Инвестиционная компания АФК «Система» допускает покупку активов шведской IKEA в России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

АФК «Система» может купить российские активы IKEA
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в марте 2022 года IKEA сообщила о приостановке продаж в России. В июне было заявлено об уходе с российского рынка и продаже местных фабрик.

«Группа АФК рассматривает возможность покупки российских активов IKEA», - говорится в сообщении.

В «Системе» уточнили, что в настоящее время специалисты компании проводят анализ выставленных на продажу предприятий.

Ранее сообщалось, что IKEA нашла в России несколько кандидатов на покупку фабрик. Им было предложено осмотреть предприятия шведской компании.

Компании,Ikea,АФК Система,
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