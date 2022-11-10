Сбербанк восстановил прибыльность

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил на форуме Finopolis, что с начала года чистая прибыль Сбера по российским стандартам бухгалтерского учета составила 50 млрд рублей.

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Греф отметил, что только в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей.

«По итогам 10 месяцев Сбер восстановил прибыльность», - пояснил он на форуме Finopolis.

Глава Сбербанка также заметил, что розничный портфель с начала года прибавил девять процентов, корпоративный — вырос на 11,9 процента без учета валютной переоценки, а ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень. При этом доля просроченной задолженности по кредитам оказалась ниже уровня конца 2021 года - 2,2 процента от портфеля.

Также Сбербанк вернулся к регулярному раскрытию информации и станет публиковать результаты по итогам каждого месяца, так как компании важно, чтобы «инвесторы имели возможность по достоинству оценивать наш бизнес», заявил Герман Греф.