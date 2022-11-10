IKEA в среду начала удалять свой логотип с продукции заводов в России перед их продажей, дебрендинг займет 2 месяца, сообщил профсоюз завода "ИКЕА Тихвин" в Ленинградской области.

"Компания "Икеа" оставляет работников своих фабрик без дополнительной выплаты. И уничтожает свои изображения на продукции и оборудовании. Чтобы отдать фабрики в руки одного из четырех покупателей", - информирует профсоюз на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По данным этой организации, дебрендинг на российских заводах IKEA в Ленинградской, Новгородской и Кировской областях будет проводиться в течение 2 месяцев.

"С сегодняшнего дня работники "Икеа" будут фрезеровать, шлифовать сотни кубометров продукции, чтобы удалить изображения "Икеа" или удалить характерные способы изготовления. Например, лакированные детали шлифуются в обыкновенный деревянный щит. Все, что не удается использовать, отправляется в дрова. Другие работники будут перебирать десятки тонн фурнитуры для удаления этикеток и инструкций с фирменным знаком ИКЕА", - рассказывают в профсоюзе.

Ранее в третьей декаде октября органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов рассказывал РИА Новости, что представители потенциальных покупателей заводов IKEA в России начали их посещение на условиях полной анонимности.

Согласно финансовой отчетности компании, IKEA сократила персонал на своих четырех российских производственных предприятиях и начала процесс поиска нового владельца для них. Компания сообщает, что ожидает найти покупателя для своих активов в России к началу 2023 года.