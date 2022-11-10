IKEA в среду начала удалять свой логотип с продукции заводов в России перед их продажей, дебрендинг займет 2 месяца, сообщил профсоюз завода "ИКЕА Тихвин" в Ленинградской области.
"Компания "Икеа" оставляет работников своих фабрик без дополнительной выплаты. И уничтожает свои изображения на продукции и оборудовании. Чтобы отдать фабрики в руки одного из четырех покупателей", - информирует профсоюз на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По данным этой организации, дебрендинг на российских заводах IKEA в Ленинградской, Новгородской и Кировской областях будет проводиться в течение 2 месяцев.
"С сегодняшнего дня работники "Икеа" будут фрезеровать, шлифовать сотни кубометров продукции, чтобы удалить изображения "Икеа" или удалить характерные способы изготовления. Например, лакированные детали шлифуются в обыкновенный деревянный щит. Все, что не удается использовать, отправляется в дрова. Другие работники будут перебирать десятки тонн фурнитуры для удаления этикеток и инструкций с фирменным знаком ИКЕА", - рассказывают в профсоюзе.
Ранее в третьей декаде октября органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов рассказывал РИА Новости, что представители потенциальных покупателей заводов IKEA в России начали их посещение на условиях полной анонимности.
Согласно финансовой отчетности компании, IKEA сократила персонал на своих четырех российских производственных предприятиях и начала процесс поиска нового владельца для них. Компания сообщает, что ожидает найти покупателя для своих активов в России к началу 2023 года.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне - что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.