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1 час назад

Состояние богатейших миллиардеров Китая рухнуло на 40 процентов

Lenta.ruиещё 1

Совокупное состояние 100 богатейших миллиардеров Китая за год рухнуло больше чем на 570 миллиардов долларов или почти на 40 процентов, пишет Forbes.

Состояние богатейших миллиардеров Китая рухнуло на 40%
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Теперь их суммарный капитал составляет 907,1 миллиарда долларов. В прошлом году показатель был 1,48 триллиона долларов. Падение стало самым значительным больше чем за 20 лет, с момента, когда Forbes USA начал отслеживать показатели.

Состояние увеличилось только у двух бизнесменов, при этом 79 миллиардеров стали беднее. Издание отмечает, что это произошло на фоне давления властей на IT-сферу, локдаунов, замедления экономического роста и падения юаня к доллару на 12 процентов. Например, капитал главы Xiaomi Лэй Цзюня снизился больше чем вдвое — с 17,9 до 7,6 миллиарда долларов.

Основатель компании-производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань является самым богатым человеком Китая. Его капитал оценивается в 455 миллиардов юаней (около 65 миллиардов долларов). Предприниматель за год увеличил свое состояние примерно на 65 миллиардов юаней.

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