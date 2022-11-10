Состояние богатейших миллиардеров Китая рухнуло на 40%

Совокупное состояние 100 богатейших миллиардеров Китая за год рухнуло больше чем на 570 миллиардов долларов или почти на 40 процентов, пишет Forbes.
Теперь их суммарный капитал составляет 907,1 миллиарда долларов. В прошлом году показатель был 1,48 триллиона долларов. Падение стало самым значительным больше чем за 20 лет, с момента, когда Forbes USA начал отслеживать показатели.
Состояние увеличилось только у двух бизнесменов, при этом 79 миллиардеров стали беднее. Издание отмечает, что это произошло на фоне давления властей на IT-сферу, локдаунов, замедления экономического роста и падения юаня к доллару на 12 процентов. Например, капитал главы Xiaomi Лэй Цзюня снизился больше чем вдвое — с 17,9 до 7,6 миллиарда долларов.
Основатель компании-производителя бутилированной воды Nongfu Spring Чжун Шаньшань является самым богатым человеком Китая. Его капитал оценивается в 455 миллиардов юаней (около 65 миллиардов долларов). Предприниматель за год увеличил свое состояние примерно на 65 миллиардов юаней.