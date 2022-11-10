Герман Греф: необходимо дать бизнесу возможность развивать инновационные технологии

«Мы не выжили бы, если заранее не проинвестировали в технологии. Нас бы просто не было — это касается уже первого колоссального удара отрезания от международных рынков. А потом бы нас добили кибератаками —беспрецедентными попытками нас положить, которые предпринимались последние полгода. Продвинутость российского финансового сектора, быстрая и коллаборативная реакция ЦБ позволили всем нам выжить. Если бы одного из этих факторов не было, мы бы были в разобранном состоянии. Тогда и вся экономика чувствовала бы себя иначе», — сказал он.