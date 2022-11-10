Президент Молдавии Майя Санду выступила с обвинением в адрес «Газпрома», назвав решение компании сократить поставки газа в страну «политическим, а не коммерческим». Об этом сообщает TV8.

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Такое заявление президент сделала 10 ноября во время официального визита в Кишинев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Санду подчеркнула, что Молдавия «оплатила потребление», хотя цены выросли и газ стал очень дорогим.

«Есть контракт с "Газпромом", в котором четко прописаны объемы, которые должны быть поставлены. "Газпром" в одностороннем порядке принял решение сократить эти объемы. Повторюсь, потребители в Молдавии платят, даже если цена очень высока», - сказала она.

По словам президента, пророссийские политические силы пытаются использовать сложную ситуацию в стране, в том числе рост инфляции, энергетический и экономический кризисы, против «демократически избранной власти и демократических процессов».

Фон дер Ляйен назвала «достойным восхищения мужество, с которым Молдавия стоит с высоко поднятой головой и защищает свою демократию». Она пообещала, что ЕС поможет Кишиневу диверсифицировать поставки газа.

В начале октября в Молдавии заявили, что поставки российского газа упали на треть, до 5,7 миллиона кубометров в сутки (Санду утверждает, что речь идет о сокращении уже на 50 процентов). В «Газпроме» объясняли это отказом Украины принимать газ через газоизмерительную станцию «Сохрановка». Также в компании говорили, что Молдавия нарушает сроки оплаты за поставки газа.