«Сбербанк» объявил о возвращении NFC-платежей на Android-смартфоны

До конца ноября «Сбербанк» вернет в платежный сервис SberPay возможность оплачивать покупки при помощи NFC в Android-смартфонах. Об этом «Газете.Ru» стало известно из выступления первого заместителя председателя правления «Сбербанка» Кирилла Царева на форуме Finopolis.
«Мы рады вернуть клиентам сервисы, к которым они привыкли. Когда клиентам еще были доступны сервисы Google Pay и Apple Pay, у SberPay было около двух миллионов пользователей. Сейчас мы убеждены, что эта цифра увеличится», – сообщил Царев.
По словам топ-менеджер, SberPay NFC получит поддержку карт «Мир». Таким образом платежный сервис «Сбербанка» сможет конкурировать с аналогичными продуктами вроде Mir Pay и Samsung Pay.
Вместе с тем Царев сообщил, что в «Сбербанке» позаботились и об удобстве пользователей iOS-устройств. По его словам, в скором времени все платежные терминалы кредитной организации смогут принимать оплату по QR-кодам. Таким образом, российские владельцы iPhone тоже смогут использовать на кассах магазинов свои смартфоны.
«Уже около 700 тысяч наших терминалов поддерживают эту технологию. Планируем, что до конца этого года цифра вырастет до 1 млн. А к середине 2023 года мы реализуем оплату QR-кодом на всех наших терминалах, то есть вы сможете платить телефоном, карта не понадобится. Если у вас Android, вы можете платить SberPay, приложив телефон, либо отсканировав QR. Если у вас телефон Apple – используйте QR-код», – сказал Царев.
Ранее «Газета.Ru» писала о том, что клиенты «Альфа-Банка» получили возможность расплачиваться смартфонами, благодаря QR-кодам от «Сбера».