«Сбербанк» объявил о возвращении NFC-платежей на Android-смартфоны

«Уже около 700 тысяч наших терминалов поддерживают эту технологию. Планируем, что до конца этого года цифра вырастет до 1 млн. А к середине 2023 года мы реализуем оплату QR-кодом на всех наших терминалах, то есть вы сможете платить телефоном, карта не понадобится. Если у вас Android, вы можете платить SberPay, приложив телефон, либо отсканировав QR. Если у вас телефон Apple – используйте QR-код», – сказал Царев.