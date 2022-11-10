Финский Fortum не смог назвать точные сроки ухода из России

О точных сроках ухода финского производителя тепловой и электрической энергии — компании Fortum — с российского рынка говорить пока преждевременно. Руководство концерна пока не приняло окончательного решения, когда сможет продать все активы в стране, приводит слова главы компании Маркуса Раурамо «Интерфакс».

«Мы не можем дать четкий ориентир по времени. Мы делаем свою часть работы», — заявил Раурамо.

По его словам, для завершения процесса продажи бизнеса в стране Fortum необходимо получить соответствующее разрешение российских властей. В настоящее время у финской компании нет полномочий для закрытия бизнеса, однако это не мешает концерну постепенно выходить из активов.

«Это то, чем мы сейчас занимаемся. Идет нормальный процесс выхода из активов», — заключил глава Fortum.