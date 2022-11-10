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2 часа назад

Финский энергоконцерн Fortum не смог назвать точные сроки ухода с российского рынка

Газета.Ru

О точных сроках ухода финского производителя тепловой и электрической энергии — компании Fortum — с российского рынка говорить пока преждевременно. Руководство концерна пока не приняло окончательного решения, когда сможет продать все активы в стране, приводит слова главы компании Маркуса Раурамо «Интерфакс».

Финский Fortum не смог назвать точные сроки ухода из России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы не можем дать четкий ориентир по времени. Мы делаем свою часть работы», — заявил Раурамо.

По его словам, для завершения процесса продажи бизнеса в стране Fortum необходимо получить соответствующее разрешение российских властей. В настоящее время у финской компании нет полномочий для закрытия бизнеса, однако это не мешает концерну постепенно выходить из активов.

«Это то, чем мы сейчас занимаемся. Идет нормальный процесс выхода из активов», — заключил глава Fortum.

31 августа финский энергоконцерн Fortum оценил российские активы в €5 млрд. По словам председателя правления компании Вели-Матти Рейниккалы, фирма не станет продавать бизнес в стране за меньшую сумму. При этом во втором квартале 2022 года Fortum понес убытки в размере €9,14 млрд из-за кризиса дочерней компании (Uniper) в Германии.

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