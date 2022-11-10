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2 часа назад

Сотрудники «Укрнафты» обратились за помощью к Зеленскому

Мария Иванова

Сотрудники национализированной «Укрнафты» обратились к президенту Украину Владимиру Зеленскому из-за вооруженных людей, три дня блокирующих центральный офис компании. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники «Укрнафты» обратились за помощью к Зеленскому
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В обращении подчеркивается, что вооруженные лица не пускают сотрудников к рабочим местам, блокируют всю оперативную деятельность и мешают добыче и переработке.

В «Укрнафте» подтвердили, что у компании сменился руководитель, им стал Сергей Корецкий. В компании утверждают, что он пока не приходил в офис и не связывался с сотрудниками.

Власти Украины ранее решили национализировать стратегически значимые предприятия - «Укрнафту», «Укртатнафту», «Мотор Сич», «АвтоКрАЗ» и «Запорожтрансформатор». Предприятия связаны с Игорем Коломойским, Константином Жеваго, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным.

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Сообщалось, что акции предприятий будут принудительно отчуждены в собственность государства.

Украинские СМИ писали, что миллиардер Игорь Коломойский был «шокирован», узнав о национализации его долей в «Укрнафте» и «Укртатнафте».

«Экономическая правда» писала, что компаниям Коломойского принадлежало около 42 процентов акций в «Укрнафте», крупнейшей нефтедобывающей компании страны, а государству - 50 процентов плюс 1 акция.

По данным газеты, в «Укртатнафте» Коломойский и Геннадий Боголюбов владели примерно 60 процентами.

Компании,Геннадий Боголюбов,Владимир Зеленский,Константин Жеваго,Мотор Сич,
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