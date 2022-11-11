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53 минуты назад

Reuters: Apple и Amazon обвинили в сговоре с целью завышения цен на iPhone и iPad

Газета.Ruиещё 1

Компании Apple и Amazon столкнулись в США с антимонопольным иском за сговор с целью завышения цен на iPhone и iPad. Об этом сообщает агентство Reuters. Отмечается, что Amazon по инициативе Apple удалила со своего маркетплейса аккаунты почти всех продавцов iPhone и iPad.

Apple и Amazon обвинили в сговоре с целью завышения цен на iPhone и iPad
Фото: apple.comapple.com

Из-за этого цены на продукцию Apple на Amazon выросли примерно на 10%. Также из маркетплейса исчезли все предложения со скидками на iPhone и iPad. Истцы утверждают, что новая ценовая политика стала следствием заключенного в 2019 году соглашения между Apple и Amazon. В рамках договора Apple снизила для Amazon закупочную стоимость своих продуктов на 10% взамен на удаление с платформы подозрительных продавцов. В итоге количество магазинов, предлагающих технику Apple на Amazon, снизилось с 600 до семи. Утверждается, что все оставшиеся продавцы аффилированы с Amazon. Иск был подан в федеральный суд Сиэтла неким Стивеном Флойдом.

К нему могут присоединиться все жители США, покупавшие новые модели iPhone и iPad на Amazon с 2019 года. Флойд требует возместить пострадавшим ущерб в тройном размере. Номинал компенсации не уточняется.

Ранее "Газета.Ru" писала о том, что Apple потратила $450 млн на запуск спутниковой связи в iPhone 14-й серии.

Компании,Amazon,Apple,
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