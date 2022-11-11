США продлили сроки по сделкам с энергоносителями с банками России

Соединенные Штаты продлили разрешение на проведение связанных с энергоносителями сделок для попавших под американские санкции российских банков до 15 мая 2023 года, следует из генеральной лицензии Министерства финансов США.

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В генеральной лицензии Министерства финансов США отмечается, что с Центробанком РФ, а также с Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком и любыми другими организациями, где им принадлежит доля в 50% и выше, разрешены все связанные с энергоносителями сделки, запрещенные указом президента США, на основе которого вводились рестрикции, до 00.01 по времени восточного побережья США (07.01 мск) 15 мая 2023 года, передает ТАСС.

Как поясняется в документе, под связанными с энергоносителями сделками американские власти подразумевают добычу, производство, переработку, сжижение, производство газообразного горючего, получение газа из СПГ, обогащение, транспортировку или покупку углеводородов, включая сырую нефть, промысловый конденсат, требующую дальнейшей переработки нефть, газовый конденсат, нефтепродукты, природный газ или другие продукты, из которых получается энергия, такие как уголь, древесина или сельскохозяйственные продукты, используемые для производства биотоплива, или уран в любой форме, а также разработка, производство, выработка, передача или обмен электроэнергией любым способом, включая ядерные, тепловые и возобновляемые источники энергии.