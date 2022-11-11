Российские магазины потеряли десятки миллиардов рублей

Спад покупательной активности вынудил торговые сети и поставщиков активнее привлекать трафик. Недополученные доходы от продажи товаров со скидками составили 86 миллиардов рублей по итогам сентября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIQ.

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По подсчетам аналитиков, инвестиции участников рынка в промо в группе продовольственных товаров увеличились на 12 процентов в годовом выражении. В непродовольственных категориях сети и поставщики в сентябре потеряли 10 миллиардов рублей, а инвестиции в промо выросли на один процент за год.

По данным NielsenIQ, товары по сниженным ценам для экономии ищут 41 процент потребителей. Для 89 процентов стоимость является главным критерием выбора, а 75 процентов принимают решение о покупке с учетом скидки. В результате магазины теряют десятки миллиардов рублей — крупнейшие сети в отчетах за третий квартал отмечали негативное влияние роста доли промо на продажи.