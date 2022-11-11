В России нашли замену западным винам

Российские компании в 4,5 раза нарастили ввоз вин из Узбекистана: за три квартала 2022 года в РФ поставили почти 850 тысяч литров таких вин. Об этом сообщает «Коммерсант».

Участники рынка объяснили это проблемами с поставками импортных вин и начавшими экономить потребителями. В сегменте вин до 300 рублей за бутылку сейчас не хватает товаров, поэтому узбекистанские вина нужны в этой нише.

По данным «Коммерсанта», сейчас портвейны предприятия «Ташкентвино» продаются за 249,9 - 299,99 рубля за 0,75 литра.

Директор по импорту Fort Дарья Сологуб рассказала газете, что в СССР Узбекистан был крупным поставщиком столового винограда, а сейчас в стране производят и вино. Качество местных вин она назвала средним.

Директор по развитию компании Ladoga Дмитрий Исаченков отметил, что узбекистанские вина близки потребителяю из бывшего СССР по органолептическим свойствам, а с логистикой из Узбекистана проблем нет. Однако по сравнимым ценам в России можно найти и европейское вино, отметил Исаченков.

Помимо вин из Узбекистана, в РФ выросли поставки вин из Южной Осетии - почти на 50 процентов, до более чем 1,25 миллиона литров. Стоимость вина начинается от 531 рубля за бутылку 0,75 литра.

При этом первое место по поставкам вин в Россию по-прежнему занимает Италия (39 миллионов литров, падение на четыре процента), второе место - у Грузии (37,7 миллиона литров, рост на 15 процентов), а на третьей строчке - Испания (34,2 миллиона литров, минус 13 процентов).

В конце июня о своем уходе с российского рынка объявила британская компания Diageo (владелец брендов Smirnoff, Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan).

Чуть позже компании Beam Suntory и Edrington (бурбон Jim Beam, виски Macallan и The Famous Grouse) договорились продать совместное предприятие в РФ местному руководству.