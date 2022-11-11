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18 минут назад

Капитализация Apple выросла на рекордные $191 млрд за один день

ТАСС

Рыночная стоимость американской корпорации Apple возросла в четверг на рекордные $191 млрд из-за замедления роста инфляции в США в октябре. Об этом в пятницу сообщил портал Business Insider.

Капитализация Apple выросла на рекордные $191 млрд за день
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как указывает портал, столь стремительному повышению стоимости акционерного капитала компании, на 8,9% за один день, помимо новостей об инфляции также способствовали ожидания участников рынка касательно замедления темпов повышения процентной ставки ФРС США. Общая рыночная стоимость корпорации в результате ее "рекордного для американской компании" дневного прироста в четверг превысила $2,3 трлн, в результате Apple стала "самой дорогой из котируемых на мировых биржах фирм", уточняет портал.

В четверг американское министерство труда сообщило о том, потребительские цены в США выросли по итогам октября на 7,7% в годовом выражении. Месяцем ранее данный показатель находился на отметке 8,2%.

Apple была основана 1 апреля 1976 года Стивом Возняком и Стивом Джобсом. Для финансирования предприятия Джобс продал свой автомобиль, а Возняк - дорогой калькулятор. Сегодня компания производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в американском Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире.

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