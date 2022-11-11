В Белоруссию на смену McDonals's придет «Вкусно — и точка»

«Вкусно — и точка» придет на смену сети быстрого питания McDonald's в Белоруссии, передает РИА Новости. Соответствующий договор франчайзи был подписан с «КСБ Виктори Рестораны», которая управляла McDonald's в республике. Изменения могут быть введены уже в ближайшие недели.
Рестораны быстрого обслуживания McDonald's под управлением унитарного предприятия «КСБ Виктори Рестораны» в течение нескольких недель продолжат работу под брендом «Вкусно — и точка», — говорится в сообщении управляющей компании.