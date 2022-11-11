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48 минут назад

В Белоруссии на смену McDonals's придет «Вкусно — и точка»

News.ru

«Вкусно — и точка» придет на смену сети быстрого питания McDonald's в Белоруссии, передает РИА Новости. Соответствующий договор франчайзи был подписан с «КСБ Виктори Рестораны», которая управляла McDonald's в республике. Изменения могут быть введены уже в ближайшие недели.

В Белоруссию на смену McDonals's придет «Вкусно — и точка»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рестораны быстрого обслуживания McDonald's под управлением унитарного предприятия «КСБ Виктори Рестораны» в течение нескольких недель продолжат работу под брендом «Вкусно — и точка», — говорится в сообщении управляющей компании.

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